‘Ficção Americana’: Comédia ácida ironiza estereótipos de pessoas negras

Ficção americana (American Fiction, Estados Unidos, 2023. Disponível no Prime Video)

Intepretado pelo brilhante ator Jeffrey Wright, Thelonious — ou Monk para os íntimos — se diz um ponto fora da curva na família: escritor e professor de literatura, ele é o único da casa que fugiu da faculdade de medicina, profissão do pai e dos dois irmãos. Entre as editoras, ele também é um diferentão, mas por motivos menos nobres: negro, intelectual e de classe média alta, Monk não escreve romances fáceis, nem explora os estereótipos das pessoas pretas. Seus editores brancos, porém, estão ávidos por dramas sociais, de preferência que envolvam escravidão, violência, racismo e superações. Em momento difícil na vida pessoal, ele escreve o tal “livro para negros” de forma sarcástica e sob pseudônimo, mas a brincadeira ganha rumo hilário e inesperado. Dirigido por Cord Jefferson e inspirado no livro Erasure, de Percival Everett, o longa indicado a cinco Oscars, inclusive o de filme do ano, ironiza os meandros da correção política e comove ao acompanhar uma família disfuncional em constante busca por aprovação.