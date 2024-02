Ex-membros do Radiohead se juntam novamente em disco minimalista

Wall of Eyes, de The Smile (disponível nas plataformas de streaming)

Formado em 2020, em plena pandemia, por dois ex-integrantes do Radiohead, Thom Yorke (vocal, guitarra e baixo) e Jonny Greenwood (guitarra e baixo), juntamente com Tom Skinner (baterista), o The Smile chega ao seu segundo álbum com canções minimalistas que seguem a fórmula de sucesso do Radiohead — porém, com um pouco mais de experimentação. A faixa-título tem batida que lembra bossa nova. Já Read the Room busca referências no pós-punk, enquanto Bending Hectic traz elementos de jazz.

