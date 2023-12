Entre o real e a ficção, ‘Pessoas Decentes’ revisita a ida de Obama a Cuba

Pessoas Decentes, de Leonardo Padura (tradução de Monica Stahel; Boitempo; 344 páginas; 89 reais e 75 reais em e-book)

O cubano Padura se consagrou com obras que unem fatos históricos e ficção. Nas aventuras do investigador Mario Conde, herói de sua célebre série policial, ele traz ao leitor a vida nas ruas de Havana sob o regime comunista. O novo livro se passa em 2016, ano em que a ilha recebeu a visita do então presidente americano Barack Obama. Na ocasião, um político local é assassinado e cabe a Conde desvendar o caso. Em paralelo, outra trama explora crimes da Havana antiga — de conexão fascinante com o presente.

