Em ‘Farewells’, contratenor polonês emociona com músicas românticas

Aos 31 anos, o contratenor polonês Jakub Józef Orlinski está rejuvenescendo o interesse em música clássica e ópera. Com jeitão despojado e ativo nas redes sociais, ele vem chamando a atenção de adolescentes que jamais se interessariam pelo estilo. Neste álbum gravado em parceria com o pianista polonês Michał Biel, ele interpreta apenas canções em sua língua materna, provavelmente desconhecidas de não poloneses, mas emociona pela escolha do repertório romântico e tradicional, com canções de seis compositores que vão de Stanisław Moniuszko a Henryk Czyz.