Eletrizante, ‘Mestres do Ar’ retrata heróis destemidos da Segunda Guerra

Mestres do ar (disponível na AppleTV+)

Durante a II Guerra Mundial, uma unidade de aviões bombardeiros B-17 sofreu tantas baixas em combate que foi apelidada de Centésima Sangrenta. A dramática história do grupo de heróis é retratada na minissérie Mestres do Ar, que acompanha o trabalho do major Gale Cleven (Austin Butler) e do tenente Curtis Biddick (Barry Keo­ghan) em missões quase suicidas sobre a Alemanha nazista. Com efeitos especiais de tirar o chapéu e produção executiva de Tom Hanks e Steven Spielberg (dupla também responsável pelos premiados Band of Brothers e O Pacífico), a série retrata a dinâmica dos combatentes dentro das aeronaves e seus dramas e alegrias em solo.

