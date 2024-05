‘Dom’ expõe meandros das milícias cariocas em eletrizante temporada final

Entre 2004 e 2005, Pedro Machado Lomba Neto liderou uma quadrilha de assalto a condomínios de luxo no Rio de Janeiro. Filho de policial e morador da Zona Sul, o criminoso recebeu a alcunha de “Dom”, título da série nacional de sucesso que chega à sua terceira e última temporada. Com Gabriel Leone na pele do “bandido-gato”, como também era chamado, os novos episódios acompanham os momentos derradeiros do controverso personagem da vida real: ao narrar a triste jornada do jovem que vai do vício em drogas ao crime, a série expõe o passado e os meandros do tráfico e das milícias que dominam o Rio. Disponível na Amazon Prime Video.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial