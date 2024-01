Da música para a literatura, Janelle Monaé brilha em livro de estreia

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

A bibliotecária de Memórias e outras histórias de Dirty Computer, de Janelle Monáe (tradução Petê Rissatti; Morro Branco; 336 págs.; 79,90 reais e 42,40 reais em e-book)

O universo afrofuturista imaginado por Janelle Monáe no álbum Dirty Computer (2018) é expandido nesse livro de contos, ambientado em uma realidade distópica sob um regime autoritário. Os contundentes textos escritos pela artista americana, com colaboração de outras autoras, exploram temas como sexualidade e raça — como no conto que dá título à obra, sobre uma agente responsável pelo armazenamento de lembranças que passa a questionar a ordem vigente.

