‘Corsage’: filme poético sobre imperatriz da Áustria pode chegar ao Oscar

Corsage (Áustria, 2022. Em cartaz no país) Diante do espelho e munida de uma fita métrica, Elisabeth von Wittelsbach (Vicky Krieps) ordena que sua criada aperte o máximo possível seu espartilho. Aos 40 anos, a imperatriz da Áustria — também conhecida como Sissi — vem sendo ironizada por súditos e pela imprensa da época: dizem que sua beleza estonteante e seu corpo esbelto já não são os mesmos. Elisabeth (1837-1898) era uma mulher livre presa em um castelo — tanto que não faltam comparações entre ela e a princesa Diana. No poético filme da diretora austríaca Marie Kreutzer, a opressão do espartilho se iguala ao modo sufocante como é tratada pela corte. A rebeldia natural de Sissi, porém, lhe dá oxigênio para viver como bem quer. A produção está entre as pré-selecionadas para o Oscar de filme internacional de 2023.