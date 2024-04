Coletânea de Neil Gaiman prova que autor é o mestre da fantasia moderna

Mestre da fantasia moderna, o inglês Neil Gaiman transita por gêneros e formatos literários como ninguém — já publicou romances, contos, poemas, livros infantis e histórias em quadrinhos ao longo de quarenta anos de carreira. Destaques de sua extensa bibliografia foram escolhidos pelos leitores numa votação online e reunidos neste lançamento. Com 52 textos curtos, a coletânea é uma magnífica porta de entrada para quem deseja mergulhar no universo do criador de sucessos como Sandman e Coraline.