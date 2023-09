Carlos Ghosn: série investiga a verdade por trás do empresário fugitivo

Procurado — A Fuga de Carlos Ghosn (disponível na Apple TV+)

Em 2019, o empresário brasileiro de origem libanesa Carlos Ghosn saiu clandestinamente do Japão, onde estava sob vigilância aguardando julgamento, para se refugiar no Líbano. A fuga do ex-presidente da Renault-­Nissan acusado de malfeitos é digna de Hollywood: com a ajuda do ex-militar Michael Taylor, ele escapou do país escondido numa caixa para instrumentos. Com depoimentos do ex-CEO, de sua esposa e de Taylor, a série documental explora com profundidade a ascensão e queda de Ghosn. Ao iluminar as denúncias, deixa a cargo do espectador responder: ele é vítima, vilão — ou um pouco dos dois?