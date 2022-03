‘Bridgerton’ retorna com batalha irresistível entre amor e dever familiar

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Bailes de gala, intrigas familiares e amores avassaladores fizeram da primeira temporada de Bridgerton a segunda produção mais vista na história da Netflix, atrás só de Round 6. Na nova fase, inspirada em O Visconde que Me Amava, segundo livro da série de Julia Quinn, o romance acalorado do Duque de Hastings (Regé-Jean Page) e Daphne (Phoebe Dynevor) cede lugar à atração proibida entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Kate Sharma (Simone Ashley), que negam os próprios sentimentos em nome do dever familiar. Convencido a encontrar a esposa ideal, Anthony corteja Edwina, irmã mais nova de Kate — a qual tenta a todo custo convencê-la de que Anthony nunca dará a ela o amor que merece. A animosidade entre ambos, porém, logo se converte em atração irresistível.