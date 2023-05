Barack Obama mergulha na mão de obra americana em nova série da Netflix

Trabalho (na Netflix a partir da quarta-feira, 17)

Produzida e narrada por Barack Obama, a série documental em quatro episódios transita por diferentes classes sociais e ofícios em uma investigação sobre o que move os profissionais que movimentam a economia americana. De prestadores de serviços, passando pela classe média, até os chefes e donos de empresas, a série escuta personagens variados e vai ao passado para relembrar as mudanças no mercado de trabalho no país. Se há poucas décadas, o objetivo primordial de ter um emprego era pagar as contas, hoje, existe, acima de tudo, o desejo de realização pessoal e a busca por um propósito — combustível em comum que une todas as camadas sociais.