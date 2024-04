Autora premiada na França fala de colonialismo em ‘O País dos Outros’

Em meio à II Guerra, a jovem francesa Mathilde se apaixona pelo soldado marroquino Amine, que faz parte do Exército francês. Ao fim do conflito, o casal fixa residência em Meknés, cidade do país africano cheia de colonos europeus. Inspirada na família da franco-marroquina Leïla Slimani, vencedora do prestigioso Goncourt, a trama mergulha em temas como colonialismo e racismo ao seguir o casal no dia a dia marcado por diferenças culturais, dando atenção especial às dificuldades vividas pelas mulheres.

