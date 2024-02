Astronauta fica presa entre dimensões na série de terror ‘Constelações’

Constelação (Na Apple TV+ a partir de quarta-feira, 21)

A astronauta Jo, vivida pela ótima atriz sueca Noomi Rapace, integra uma equipe internacional que pesquisa física quântica. Após um acidente no espaço pôr sua vida em risco, ela retorna à Terra acometida por alucinações, falhas de memória e pela constante sensação de que está no lugar errado — apesar de parecer o mesmo de sua partida. Estaria ela com estresse pós-traumático? Ou, de fato, a experiência de Jo com as dimensões, o espaço e o tempo foi alterada? Com visual deslumbrante, a série transita entre a ficção científica e o terror psicológico para falar de maternidade, identidade e paranoia.

