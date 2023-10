Animação relembra pianista brasileiro executado pela Ditadura argentina

Atualizado em 27 out 2023, 18h21 - Publicado em 28 out 2023, 10h00

Por Thiago Gelli Atualizado em 27 out 2023, 18h21 - Publicado em 28 out 2023, 10h00

Atiraram no Pianista (Dispararon Al Pianista; Espanha/França/Holanda; 2023. Em cartaz)

Em 1976, o pianista Tenório Júnior, então em turnê com Vinicius de Moraes, saiu de seu hotel em Buenos Aires para comprar sanduíches — e nunca mais voltou. A perda foi devastadora para o samba-jazz, mas abafada no resto do país, no qual grassava a ditadura militar — aliada ao regime similar argentino, responsável pela morte do músico. Mais de 40 anos depois, os animadores espanhóis Javier Mariscal e Fernando Trueba (vencedor do Oscar) misturam arte colorida, ficção e documentário para restaurar a memória do lendário pianista, com depoimentos de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Tony Ramos — e narração do americano Jeff Goldblum.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming acesse

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade