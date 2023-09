Luísa Sonza muda letra de música e dedica a outro Chico, o Buarque

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após um ruidoso término, que contou até com carta lida ao vivo no programa Mais Você, a cantora Luísa Sonza anunciou que a música Chico, composta em homenagem ao ex-namorado, o influencer Chico Moedas, agora será dedicada a outro Chico, o Buarque.

A música, que foi uma das mais ouvidas no Brasil nos últimos dias, faz parte do álbum Escândalo Íntimo. Agora, em vez de cantar “Chico, se tu me quiseres”, ela passou a cantar “Se acaso me quiseres”, mesma frase de Folhetim, clássico de Chico Buarque. “Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar… essa música é para o Chico Buarque”, disse Sonza durante um show.

A música alcançou o 1º lugar do Top 50 Brasil do Spotify e foi dedicada para o então namorado no festival The Town.

e a luísa sonsa que dedicou a música chico pro chico buarque ressignificou toda pic.twitter.com/SF9wn7Adw1 — luscas ™️ (@luscas) September 30, 2023