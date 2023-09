Após fim de namoro, Luísa Sonza lança clipe sensual sobre libido feminina

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após anunciar o término de seu namoro relâmpago com o influencer Chico Moedas, a cantora Luísa Sonza lançou nesta quinta-feira, 28, o clipe da música Dona Aranha. A sugestiva letra, que fala sobre libido feminina, mostra a artista em poses sensuais e subindo pelas paredes.

A letra da música conta com um trecho da conhecida canção infantil: “A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou”. A despeito de toda a sensualidade do vídeo e as referências ao sexo, o que mais chamou a atenção dos fãs, no entanto, não foram essas questões e, sim, o cabelo da artista. Enquanto ela está no teto do quarto, em vez dos cabelos caírem para baixo, eles estão para cima.

Poucas horas após o lançamento, o clipe já havia acumulado mais de 170.000 visualizações no YouTube. A canção faz parte do álbum Escândalo Íntimo, que se tornou a maior estreia de uma artista brasileira no Spotify.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga