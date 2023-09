Álbum póstumo de Jaimie Branch traz frescor ao jazz com melodias criativas

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Fly or Die Fly Or Die Fly or Die (World War), de Jaimie Branch (disponível nas plataformas de streaming)

Comparada a Miles Davis, a trompetista nova-iorquina Jaimie Branch tornou-se um dos nomes mais celebrados do jazz nos últimos anos — até sua trágica morte por overdose acidental em 2022, aos 39 anos. Neste álbum póstumo, o quarto de sua breve mas marcante carreira, ela entrega melodias cativantes e criativas que são uma lufada de ar fresco no jazz. Em Aurora Rising, adiciona sintetizador aos instrumentos tradicionais do gênero. Já em Baba Louie, o som de seu trompete remete aos Carnavais caribenhos.