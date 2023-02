Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado federal Zeca Dirceu, líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, chegou há pouco ao Sambódromo. Ele é convidado do camarote Favela, organizado pelo vice-presidente nacional do partido, Washington Quaquá. O filho do ex-ministro e braço direito de Lula em seu primeiro mandato entrou sem falar no camarote fechado à imprensa.