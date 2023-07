Xuxa revela por que Marlene Mattos impôs término com Ayrton Senna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Passando a limpo seu passado, Xuxa Meneghel vem desabafando sobre a suposta manipulação que sofria com a antiga empresária Marlene Mattos. Agora, a apresentadora falou sobre o relacionamento que teve com Ayrton Senna, falecido em 1994, após término com Pelé, marcado por traições. “O Ayrton tentava me tirar desses traumas [se referindo ao namoro com Pelé] . Ficamos dois anos juntos e, depois que nos separamos, ainda continuávamos nos encontrando, com hora marcada e tudo. Mas, depois que ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele foi muito fiel. E depois veio a fatalidade”, contou.

Segundo Xuxa, em mais um jogo de manipulação, Marlene Mattos impôs o fim da relação com Senna. “Ela disse para mim: ‘você tem de escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra’. E daí vocês já sabem qual foi a minha escolha. Eu imaginei que lá na frente encontraria ele, não estaria mais com a Marlene e a gente ficaria juntos. Mas não sei se estaria com ele ou se ele estaria vivo. Fico no que tenho hoje”, declarou Xuxa no podcast Quem Pod, Pod, de Fe Paes Leme e Giovanna Ewbank.

