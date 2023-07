O retumbante fracasso de Marlene Matos após romper com Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o rompimento com Xuxa, seu maior ‘case’ de sucesso, Marlene Mattos chegou a ser diretora artística na Band. Fez uma rápida passagem por outras emissoras, peregrinando entre SBT, Record, Rádio Globo, Rede TV!, E+TV e TV da Gente. A empresária abriu uma agência de casting de atores para descobrir novos talentos e chegou a dirigir vídeos do canal do YouTube da apresentadora Karol Veiga. Na tentativa de se manter atrelada a grandes nomes, agenciou as jogadoras de vôlei Virna e Leila, o goleiro Dida, o jogador de futebol Kaká e até o ex-BBB Kleber Bambam. Nada foi adiante.

Mas foi a Zilu Camargo, que Marlene se dedicou com mais afinco na fase pós-Xuxa. A tentativa de fazer a ex-mulher de Zezé di Camargo se tornar uma apresentadora de TV foi por água abaixo em todas as investidas. O mercado publicitário não comprou a ideia e o projeto acabou sem fazer marola no cenário do entretenimento nacional. Marlene ainda investiu no Hotel Fazenda Boa Luz, em Sergipe, oferecendo atrativos turísticos – como passeio a cavalo e pesca – aos visitantes. Sua proposta era mudar radicalmente de ramo após não fazer decolar nenhuma outra nova “nave” na TV.

