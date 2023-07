Marlene Mattos publica indireta após repercussão de encontro com Xuxa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após o encontro com Xuxa no documentário que vai ser lançado nesta quinta-feira, 13, no Globoplay, o conflito entre a apresentadora e a antiga empresária veio à tona. Um trecho da conversa com Marlene Mattos, que inclusive é madrinha de Sasha, reviveu as brigas que levaram à separação total da dupla, em 2002. “Eu acertei muito mais do que errei, sabe? O mundo não é isso que você quer que seja. A gente tem que agir às vezes de forma realística, sabe? Você diz… você era uma marionete na minha mão, e eu usava você pra fazer outras pessoas de marionete. E é assim”, disse Marlene em trecho que foi ao ar no Fantástico.

A empresária fez uma publicação em tom de indireta nesta terça-feira, 11, após a repercussão. “Única coisa que cai do céu é chuva, o resto é luta”. A relação conturbada entre ela e Xuxa se manteve em silêncio por muito tempo. Somente em 2015 a apresentadora falou sobre o assunto em entrevista à Record. Ela disse que estava cansada de ser “controlada” pela diretora. Depois disso, fez alguns desabafos sobre a relação, como de ter sido feita de “fantoche”, “roubada” e se sentido “usada”.

Siga