Xuxa Meneghel faz homenagem a Pelé

Xuxa Meneghel fez uma homenagem singela, mas emocionada, nas redes sociais para lamentar a morte de Pelé.

Na noite desta quinta-feira, 29, a apresentadora compartilhou uma foto dele de mãos dadas com os filhos e netos no hospital, e deixou um recado para a família do ex-jogador, inclusive para a atual esposa e agora viúva do craque, Márcia Aoki.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia… e todos que estiveram do lado do Dico, o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado… Márcia, que Deus te dê o colo que você precisa”, disse Xuxa.

A apresentadora e o Rei do Futebol formaram um casal famoso de namorados na década de 80.