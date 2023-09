Woody Allen faz rara aparição com família em meio a protestos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Woody Allen, 87, roteirista e diretor, lançou seu novo filme – Coup de Chance, no Festival Internacional de Cinema de Veneza na segunda-feira, 4. Ele foi acompanhado pela família na estreia, sua esposa Soon-Yi Previn, 52, e suas filhas Bechet, 24, e Manzie, 23. O longa é um thriller em francês que conta a história de um casal, que mora em Paris, e se desfaz com a chegada de uma antiga paixão.

Recentemente, Allen foi acusado de abuso sexual infantil, o que fez ele ficar fora dos holofotes. Dylan Farrow, filha adotiva de Allen com Mia Farrow, o acusou de abusar sexualmente dela quando criança, o que ele negou. Dylan é irmã da atual esposa do diretor, Soon-Yi, que também é filha adotiva de Mia Farrow com André Previn. Eles inclusive se conheceram enquanto Allen ainda se relacionava com Mia. Na estreia do filme em Veneza, apesar dos aplausos para o diretor dentro da sala de exibição, manifestantes distribuíram folhas de papel com os dizeres: “desvie os holofotes dos estupradores”.

