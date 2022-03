William e Kate são alvo de protestos e de pedidos de reparação histórica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Já foram mais afinadas as visitas da realeza britânica ao Caribe. Em sua primeira viagem ao exterior desde o início da pandemia, para celebrar o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth, William e Kate, os duques de Cambridge, desembarcaram em Belize, primeira parada do passeio de uma semana que também inclui Jamaica e Bahamas, já tendo de pular compromisso. Os moradores de uma aldeia indígena dispensaram os ilustres visitantes, com cartazes contra o “legado colonial de roubo” de suas terras. Dois dias depois, na capital jamaicana, Kingston, o batuque animado não abafou totalmente os ecos de um protesto junto à sede do governo, exigindo “desculpas” e “reparação” pelos séculos de escravidão. Prevê-se que em agosto, quando completa sessenta anos de independência, a Jamaica, que ainda tem a rainha como soberana, vai proclamar a República.

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782