‘Vovó Musa’ da Vila Isabel usa saco de lixo para look ‘sexy e sustentável’

Como a coluna apresentou, Paula Bergamin, conhecida como a “Vovó Musa” da Vila Isabel, vem se destacando no pré-carnaval. Aos 62 anos, brilhou na noite de sábado, 3, no ensaio técnico da Vila Isabel. Além do samba no pé, a gaúcha levou para Avenida uma mensagem de conscientização ambiental. Pois é. Esqueça as penas de faisão, típicas em tanta fantasia. Ela optou por um look confeccionado com materiais recicláveis. O body, inspirado na cantora Beyoncé, foi feito manualmente, composto por 1400 canudos plásticos cortados e cinco sacos de lixo reaproveitados. “Foi a forma que encontrei para protestar, denunciar a poluição e os estragos causados pelo homem no meio ambiente. Precisamos repensar nos nossos hábitos e práticas em relação ao consumo e descarte de resíduos”, alertou a beldade, toda engajada.