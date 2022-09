Vídeo: O único lugar onde é possível ‘cochilar’ em pleno Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Local escuro, com poucos ruídos e quase ninguém para te atropelar pelo caminho. E o melhor, sem filas. Impossível pensar numa descrição assim em se tratando de Rock in Rio, que junta cem mil pessoas na Cidade do Rock a cada dia. Pois é de uma das arenas do festival, a que abriga o espetáculo O Uirapuru, que estamos falando. Um local que muitos dos frequentadores não fazem ideia de que é possível visitar. São encenações de 25 minutos, com música de uma orquestra ao vivo. Há quem aproveite os momentos relax para repor as anergias e tirar uma soneca sem ser importunado. Uma dica e tanto para quem for ao festival.