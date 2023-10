Vida de ex-integrante do PCC que saiu do crime vai virar série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 20 out 2023, 00h18 - Publicado em 20 out 2023, 07h00

A história de Angelo Canuto, ex-policial militar e ex-PCC, que atualmente trabalha como empresário, vai virar série. Ainda está em fase de produção e sem previsão de estreia, a obra parte de como ele conseguiu mudar de vida e se reerguer profissionalmente, depois de encarar duas vezes a prisão e de ter passado pela polícia e pelo crime. Canuto nasceu em Guaianases, na zona leste de São Paulo. Sua referência de figura paterna era o traficante da região, inclusive foi dele a ideia de virar policial.

A entrada no mundo crime aconteceu desde os 14 anos, quando começou a fazer alguns favores, como guardar alguma encomenda em casa ou avisar sobre a polícia. Mas em uma das passagens pela prisão decidiu estudar. Fez faculdade, MBA, virou palestrante e com uma nova visão de mundo, com possibilidades, começou a trabalhar com música. Na sequência, passou a se dedicar também ao futebol, agenciando talentos em suas duas grandes paixões. A produção da série será feita pela Boutique Filmes, três vezes indicada ao International Emmy Kids e responsável por sucessos como Rota 66: A Polícia que Mata (Globoplay) e PCC: Poder Secreto (HBO Max).