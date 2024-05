Vestida para a guerra: Cate Blanchett e seu ‘recado’ para a Palestina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O prestigiado tapete vermelho que se estende na Croisette, avenida coalhada de celebridades a cada Festival de Cannes, ecoou um pouco das aflições que agitam pontos do globo bem distantes do sol e da luz da Riviera Francesa. Nesta 77ª edição, Cate Blanchett, 55 anos, roubou a cena fora das salas de projeção ao desfilar com um vestido preto na frente e branco atrás, que reservava uma surpresa sob as fendas: ali se pronunciavam em cetim as cores verde e vermelho da bandeira palestina. Sobre a peça, assinada por Jean Paul Gaultier, a atriz australiana manteve-se discretamente em silêncio, deixando que falasse por si só. Mas um recente discurso em que apoiou as vítimas do conflito entre os israelenses e o Hamas, no Parlamento europeu, não deixa dúvidas sobre suas motivações. “Eu não sou síria. Eu não sou iemenita. Eu não sou de Israel ou da Palestina. Eu não sou política. Mas eu sou uma testemunha”, disse, com firmeza.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2024, edição nº 2894