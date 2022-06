Universitários fazem vice-reitor comer quentinha “intragável”. Assista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) divulgaram fotos e vídeos nas redes sociais, em que obrigam o vice-reitor César Augusto Da Ros a comer quentinha “intragável”. Uma aluna grita “Essa daqui parece lavagem… Come tudo!”. Da Ros está sentado à mesa, com três quentinhas a sua frente, enquanto mastiga pacientemente. Em 2018, o problema já havia sido exposto, quando alunos expuseram larvas e pedras nas quentinhas e bebidas servidas no refeitório do campus, localizado em Seropédica (RJ). O refeitório da instituição ficou três anos em obras.