TV Globo surpreende equipe e faz demissões em massa

O clima na sede da TV Globo no Jardim Botânico, no Rio, está uma tristeza só. Isso porque nomes consagrados, como Eduardo Tchao, Carlos de Lannoy, Flávia Jannuzzi, Marcelo Canellas e Mônica Sanches foram demitidos da emissora na manhã desta terça-feira, 4. Tchao estava fazendo uma reportagem, quando foi avisado para retornar imediatamente à emissora. Ele levou um susto, mas obedeceu. Assim que retornou, foi comunicado do desligamento. Januzzi e Lannoy não esperavam que estivessem neste corte e também se assustaram com a demissão. O clima segue tenso entre os que permanecem, porque a lista de demissões deve aumentar nos próximos dias. O enxugamento na folha de pagamento é o primeiro motivo levantado.