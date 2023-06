TV Brasil prepara corte em seus principais telejornais; entenda motivo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Brasil se prepara para um desmonte do jornalismo na emissora pública. A coluna soube que já na sexta-feira, 30, três jornais locais sairão do ar nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Outro jornal que está com os dias contados é o nacional Repórter Brasil Tarde, que vai ao ar de segunda a sexta. Apenas um jornal conseguiu se salvar, o Repórter Brasil, que será repaginado e contará com novos apresentadores. As mudanças acontecem com a chegada da nova gestão que deve apresentar, em breve, a grade da emissora. Muitos funcionários insatisfeitos enviaram uma carta à presidência da EBC em Brasília.

Com o fim dos jornais, dois experientes apresentadores deixarão a TV pública. Giulianno Cartaxo, ex-TV Record, em Brasília, e Munike Moret, também ex-Record, no Rio. Com longa experiência no mercado jornalístico, eles conseguiram elevar a audiência da TV Brasil na faixa de horário dos telejornais locais retomados em 2021. No Rio, Munike, que por 15 anos trabalhou ao lado de Wagner Montes, passou por todos os jornais da emissora do bispo Macedo. No início de junho, os novos gestores encerraram o contrato da apresentadora Katiuscia Neri que, há 10 anos, comandava o nacional Repórter Brasil. A decisão surpreendeu os colegas de redação. O clima de tensão toma conta de outros apresentadores ainda com contrato vigente.

