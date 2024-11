Trump X Kamala: Os famosos que mais movimentaram a eleição dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o relógio das eleições presidenciais dos Estados Unidos chegando na volta final, pode-se ratificar que a corrida foi uma das mais acirradas dos últimos anos. Marcadas de reviravoltas, como a desistência do presidente Joe Biden depois do desastroso debate da CNN contra Donald Trump, a democrata Kamala Harris surgiu para angariar grande apoio de seu partido – e até mesmo celebridades. O ex-presidente, no entanto, não desaponta ao falar de eleitorado, também chamando atenção para as dezenas de personalidades que tiveram ao seu lado durante os últimos meses.

Dentre as celebridades que vieram a público declarar voto e pedir para que os norte-americanos se registrem para serem eleitores, já que o voto não é obrigatório, algumas já são republicanos ou democratas de carteirinha. É o caso de Elon Musk e Kanye West que, há tempos, saem em defesa do ex-presidente, que agora busca reeleição depois de ser derrotado por Biden em 2020. Já para o lado de Kamala, Taylor Swift, George Clooney e Billie Eilish são conhecidos por defender as causas do Partido Democrata.

O show midiático tem sido de extrema importância para os candidatos, é com eles que cria-se um incentivo para pessoas escolherem um dos lados. Beyoncé, por exemplo, se tornou um grande cabo eleitoral para Kamala, ao deixar que a candidata usasse sua música Freedom em seus comícios. Não bastasse, a cantora ainda compareceu a um de seus eventos e fez um discurso de cinco minutos. “Não estou aqui como uma celebridade, não estou aqui como uma política. Estou aqui como mãe que se preocupa com o mundo em que minhas filhas vivem. Imagine um mundo onde temos liberdade para controlar nosso corpo”, declarou.

Viola Davis também marcou a campanha da democrata e, inclusive, narrou um de seus vídeos. No comercial, a atriz começa a falar da mãe de Kamala, Shyamala, que morreu de câncer em 2009. “É hora de uma nova geração de liderança, uma de otimismo e crença em um futuro melhor para todos os americanos”, diz. Kamala também marcou presença no podcast Call Her Daddy, de Alexandra Cooper. Não adepta a trazer políticos aos seus programas, ambas conversaram sobre direitos reprodutivos e misoginia nos Estados Unidos. Cooper afirmou que também chamou Trump para uma entrevista, mas o republicano negou.

Outros famosos que apoiaram a democrata foram Olivia Rodrigo, Eminem – que discursou em um de seus comícios, Bad Bunny, Lebron James e Charli XCX. A cantora deixou que Kamala usasse a capa de seu álbum Brat para meme de campanha. Jennifer Aniston também comentou sobre quem iria apoiar de última hora: a atriz escolheu Kamala. “Hoje não só votei pelo acesso à assistência médica, pela liberdade reprodutiva, pela igualdade de direitos, por escolas seguras e por uma economia justa, mas também pela sanidade e pela decência humana”, disse.

Já aqueles que votam no “vermelho”, conseguem acolher a causa de Trump. 50 Cent no início do ano afirmou que o republicano seria “novamente presidente”. Apesar de ter recusado uma oferta de 3 milhões de dólares para participar de um comício do candidato, ele compartilhou a imagem do rosto de Trump na capa de seu álbum Get Rich or Die Trying. O ex-lutador Hulk Hogan também se declarou trumpista e participou da Convenção Republicano para ratificar seu apoio. Na hora, rasgou sua camisa, revelando os nomes do ex-presidente e de seu vice, J.D Vance. Além deles, outras personalidades que afirmaram votar no republicano: a modelo Amber Rose, o CEO da UFC Dana White, Azealia Banks e Billy Ray Cyrus.