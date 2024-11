Como comediante pode pôr tudo a perder para Trump na reta final da eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido por desafiar os limites do bom senso em suas piadas politicamente incorretas, o comediante Tony Hinchcliffe, 40, conseguiu o improvável nesta reta final da eleição americana: provocou a fúria de republicanos e democratas após desandar a fazer gracinhas no comício de Donald Trump, 78, no Madison Square Garden, em Nova York. Tony subiu ao palco antes do ex-presidente e desandou a fazer piadas criticando pessoas de todas as cores e credos, sugerindo, por exemplo, que latinos “adoram fazer bebês”. Disparou ainda que “há uma ilha flutuante de lixo no oceano e ela se chama Porto Rico”. Com as pesquisas de opinião mostrando acirrado equilíbrio entre os candidatos, cada voto importa. Mexer com os latinos, a esta altura, não foi um bom negócio. Por uns instantes, uniu vermelhos e azuis contra suas verborragias.