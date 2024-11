Eleição americana é show midiático com presença de famosos há tempos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O apoio de famosos a Kamala Harris e Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos tem sido destaque na reta final da campanha. A última foi a cantora Beyoncé, que participou de um comício da candidata democrata no dia 25 de outubro, em Houston, Texas. Taylor Swift, Billie Eilish e Eminem também já declararam apoio a Harris. Do outro lado, Trump conta com celebridades como Kanye West, 50 Cent e o bilionário Elon Musk. A participação de famosos nas campanhas eleitorais não é uma novidade da disputa deste ano.

No jogo midiático, todo mundo tem vez. A verdade é que eleição acaba se tornando um chamariz para reforçar seu engajamento junto ao público, expor opiniões públicas e exercer a cidadania junto ao eleitorado. Vários nomes de destaque do país já demonstraram publicamente o apoio a presidenciáveis em tempos diversos.

Um dos mais notórios, Frank Sinatra (1915-1998) endossou a campanha de John F. Kennedy (1917-1963), nos anos 1960, por meio da música High Hopes. Após a vitória, Kennedy colocou Sinatra para comandar o baile de posse. Já nos anos 1980, Charlton Heston (1923-2008), estrela dos filmes Ben Hur (1959) e Planeta dos Macacos (1968), ajudou o ator e amigo Ronald Reagan a chegar à Casa Branca.

Oprah Winfrey apoiou o ex-presidente Barack Obama desde as primárias contra Hillary Clinton até as eleições, em 2008. Com grande influência na população, a rainha dos talk shows estadunidenses acompanhou o então candidato democrata em comícios. Segundo economistas da Universidade de Maryland, o suporte de Oprah pode ter resultado em quase um milhão de votos em Obama.

Nos anos 1990, Bill Clinton ganhou a ajuda de nomes como Robin Williams, Whoopi Goldberg, Tom Hanks e Steven Spielberg. E nos anos 2000, George W. Bush recebeu o apoio de Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiTlhYZh9PEBeyoncé participa de campanha de Kamala Harris