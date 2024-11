Olivia Rodrigo revela estranha pergunta que faz no primeiro encontro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Olivia Rodrigo, cantora norte-americana de 21 anos, revelou um de seus “sinais de alerta” em relacionamentos durante uma entrevista à Netflix publicada no Instagram. Ao falar o significado por trás das muitas camisetas exclusivas que ela usou no palco durante sua Guts World Tour, incluindo uma que dizia “Dump Him” (termina com ele) ​​— que Rodrigo disse ser uma “homenagem clássica à Srta. Britney Spears” — a estrela revelou uma pergunta que ela faz em primeiros encontros para avaliar a compatibilidade do parceiro. “Eu sempre pergunto se eles gostariam de ir para o espaço. E se eles disserem sim, eu não saio com eles. Eu só acho que se você quer ir para o espaço, você é um pouco cheio de si mesmo”. Uma das famosas que comentou sobre o “teste” de Olivia foi Grimes, também cantora e ex-namorada de Elon Musk, fundador da Space X. Em uma resposta que gerou ainda mais repercussão, Grimes escreveu no X: “É verdade. Só mulheres deveriam ir para o espaço”. O filme-concerto da turnê já estreou na Netflix.

A cantora Olivia Rodrigo virá ao Brasil em 2025 para se apresentar como headliner no primeiro dia do festival de música Lollapalooza, que acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, na sexta-feira, 28 de março.