Trump X Kamala: famosos ‘viram-casaca’ e ‘puxam-voto’ na eleição dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, ex-líder americano, enfrentam uma das disputas mais acirradas à presidência dos últimos tempos. As pesquisas eleitorais ainda não dão certeza de quem chegará à Casa Branca após novembro – segundo a Ipsos, a democrata tem 47% das intenções de votos contra 40% do republicano. A cerca de um mês para as urnas, diversas figuras públicas têm aproveitado sua influência para apoiar publicamente os candidatos. Nomes como Beyoncé, Taylor Swift, Elon Musk e Kanye West já vieram a público engrossar o coro dos eleitores: Kamala ou Trump?

Taylor Swift: Há tempos, a queridinha da América tem se posicionado a favor dos democratas, aproveitando também para lançar duras críticas a Trump. Já se esperava, portanto, que a cantora endossasse Kamala. Taylor, uma das figuras mais influentes do país, veio a público não só para declarar seu voto, mas também para negar a veracidade de fotos que a colocam como apoiadora do republicano. “Estou votando em Kamala Harris, porque ela luta pelos direitos e causas que acredito”.

Kanye West: O rapper, conhecido por seus conturbados posicionamentos, é um dos cabos eleitorais mais entusiasmados de Trump. Apoiou o candidato nas últimas duas eleições: 2016 e 2020. Enquanto era presidente, o republicano convidou Kanye para Casa Branca, um dia considerado atípico para todos. Ambos também se encontraram em Mar-a-Lago, resort de Trump, em 2022; e o astro chegou a pedir para Trump ser vice-presidente em sua candidatura à presidência em 2024. Em fevereiro, ao ser questionado sobre seu voto, o rapper respondeu: “Claro, é Trump o dia todo”.

Billie Elish: É outra democrata de carteirinha. A cantora, que apoiou o presidente Joe Biden, se pronunciou junto ao seu irmão Finneas a favor de Kamala. Em um vídeo no Instagram, os dois afirmaram apoiar a candidata e seu vice, Tim Waltz, “porque eles estão lutando para proteger nossa liberdade reprodutiva, nosso planeta e nossa democracia”.

Beyoncé: A artista não só deixou claro seu apoio à Kamala, mas também permitiu que a candidata utilizasse uma de suas músicas para a campanha. Beyoncé deu o aval para a democrata utilizar Freedom em seus anúncios eleitorais, ato pouco comum para a artista, que normalmente só permite que suas canções sejam utilizadas quando ela é uma das protagonistas.

Azealia Banks: Desde 2023, a rapper já se pronuncia sobre as eleições americanas – seu voto será em Trump, a quem ela afirmou ser “engraçado”. “Ele passou por quantas falências? Quantas esposas? Quantos programas de televisão? Sério, nada pode derrubá-lo”, disse. Neste ano, Azealia foi vista em um de seus comícios.

Billy Ray Cyrus: O pai de Miley Cyrus, apoiadora do Partido Democrata, decidiu comprar uma briga familiar ao apoiar Trump. Em julho, compareceu em um dos comícios do republicano e chegou a ser elogiado pelo candidato. “Billy Ray Cyrus está aqui… Ele é um cara conservador. Eu disse: ‘Como ele pode ter uma filha tão liberal? Como isso aconteceu?’”, declarou o republicano.

Olivia Rodrigo: A cantora teen utilizou suas redes para compartilhar um vídeo da campanha de Kamala, que defendia o direito reprodutivo das mulheres e condenava as “proibições extremistas” de Trump. A artista já possui vínculo com o Partido Democrata: em 2021, foi escolhida por Biden para ajudar na vacinação dos mais jovens contra a Covid-19.

George Clooney: Antes de Kamala ser escolhida para concorrer na corrida eleitoral, Clooney já vinha pedindo para Biden desistir das eleições. Assim que a desistência foi oficializada, Clooney foi um dos primeiros a endossar a candidata. O ator é conhecido por ser importante arrecadador de fundos para o Partido Democrata.

Elon Musk: Desde que se tornou dono da plataforma X, o apoio de Musk a Trump foi ainda mais evidente. Além de reativar a conta do ex-presidente, ele agora está sendo cotado pelo candidato para entrar na comissão do governo caso eleito. O bilionário, no entanto, nem sempre foi republicano – em 2020, Musk votou em Biden.

