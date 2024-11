Juiz decide manter sorteios milionários de Elon Musk a eleitores dos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angelo Foglietta, juiz da Pensilvânia, decidiu manter os sorteios de 1 milhão de dólares aos eleitores dos Estados Unidos de Elon Musk. No processo promovido por um promotor da Filádelfia, alegava-se que o sorteio funcionava como uma “loteria ilegal” e que poderia interferir no resultado, já que Musk é apoiador declarado do ex-presidente Donald Trump. Em documento enviado à Justiça, o empresário afirma que interferência ilegais na eleição para presidente são questões federais que devem ser julgados em tribunal federal. As doações são feitas através do PAC America e o bilionário aguarda a decisão se o caso deve ser levado para instâncias maiores, como solicitado por ele. Os sorteios milionários diários, segundo Musk, é uma forma de incentivar os americanos de estados-pêndulo a votarem.