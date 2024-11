Kamala x Trump: historiador bom de palpite aponta vencedor da eleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O historiador americano Allan Lichtman é conhecido por ser guru das eleições presidenciais. Desde 1984, Lichtman prevê quem será o vencedor da corrida eleitoral, errando o resultado apenas uma vez – quando George W. Bush derrotou o democrata Al Gore em 2000. Em 2016, ele foi um dos únicos a acertar a vitória eleitoral de Donald Trump. Para acertar sua aposta, o historiador desenvolveu um metódo chamado de “13 chaves”, onde ele analisa quem saíra vencedor em cada questão apontada e, o que obtiver mais pontos, terá sucesso nas urnas. Este ano, ele prevê que a vice-presidente Kamala Harris será a grande vencedora.

Segundo seu método, explicado inicialmente pela BBC, Trump obteve ao todo quatro pontos: seu partido tem mais assentos no Congresso (em 2020 os democratas perderam cadeiras legislativas), é um ex-presidente que busca reeleição, a atual Casa Branca tem fracassado em como lidar com questões externas como a guerra no Oriente Médio e o atual líder dos EUA, Joe Biden, não conquista os eleitores com seu carisma. Já Kamala obteve oito pontos. Dentre as categorias está conseguir apoio unânime do Partido Democrata, não ter nenhum terceiro candidato que desafie sua candidatura, não ter a economia retrocedendo durante seu governo e sim crescendo nos últimos anos, ter um presidente do mesmo partido que fez grandes mudanças na política nacional, não estar nem ela, quanto Biden, envoltos de grandes conflitos ou escandâlos que atingiram a Casa Branca, fazer parte de uma candidatura que teve sucesso militar no exterior e ser uma candidata que desafie seu rival pelo seu carisma.