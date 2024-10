Campanha política de Trump: McDonald’s e elogio curioso a Arnold Palmer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na reta final para a eleição presidencial dos Estados Unidos, Donald Trump investiu em campanhas nos estados indecisos de votos. Ele serviu um Big Mac e batatas fritas no McDonald’s em Feasterville-Trevose, Pensilvânia, enquanto provocava Kamala Harris neste domingo, 20. O candidato preparou uma porção de batatas fritas – que ele disse ser seu item favorito no menu e atendeu clientes no drive-thru. “A comida é toda por conta do Trump. Vai ser a melhor – eu mesmo fiz. Isso é divertido, eu poderia fazer isso o dia todo – eu gosto desse trabalho”, disse para clientes. Questionado se ele mesmo pediria alguma coisa, Trump disse: “Com certeza vou levar batatas fritas para o avião”.

No último comício no estado, no Aeroporto Regional Arnold Palmer na sexta-feira, 19, Trump chamou Arnold Palmer (1929 – 2016) de “um dos maiores golfistas do mundo” antes de começar a falar por 12 minutos sobre o atleta, incluindo um comentário em que pareceu fazer alusão à genitália dele. “Mas esse cara, esse é um cara que era todo homem. Esse homem era forte, e eu me recuso a dizer isso, mas quando ele tomou banho com os outros profissionais, eles saíram de lá, eles disseram, ‘Oh meu Deus. Isso é inacreditável'”. Depois de rir sozinho, Trump disse à multidão que “tinha que dizer isso”.

A filha de Palmer, Peg Palmer Wears, disse em entrevista à Associated Press no domingo que não ficou chateada com os comentários de Trump, mas os chamou de “uma péssima escolha de abordagem” para homenagear a memória do falecido golfista. Ela acrescentou que Trump e Palmer compartilhavam “um interesse e um amor pelo golfe” e que seu pai “acreditava no Partido Republicano”.

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 2024 está marcada para 5 de novembro, com a candidata democrata Kamala competindo diretamente com Trump.