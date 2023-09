Tiago Abravanel escancara gordofobia sofrida na família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tiago Abravanel é um dos protagonistas do filme Corpo são, sobre a oposição a padrões estéticos de magreza, que será exibido pela primeira vez na TV, no canal por assinatura FashionTV, na terça-feira, 12, às 19h30. “Talvez o fato de ser na família, eu nunca tinha percebido. Mas o que mais ouvia era ‘não emagrece, senão você vai perder a graça’. Como assim? O que eu sou pra vocês: Só um corpo ou mais do que isso?”, diz Tiago sobre as gordofobias ouvidas em casa.

E a emoção rola solta no filme. Entre os depoimentos sobre padrões físicos além da magreza, a primeira passista plus size da Acadêmicos do Salgueiro Pâmella Gil, conhecida pelo apelido “Gordelícia do Samba”. Após mais de dois anos afastada da escola para curar um câncer, Pâmela retornou em grande estilo, ovacionada pela quadra. “Meu lugar no carnaval marca a liberdade de se ter o corpo que quiser. Sou gorda sim, e sou feliz. Depois de mim, várias outras meninas tomaram coragem denunciar a gordofobia. Eu sambo como forma de resistir”, diz.

A atriz Raquel Fabbrii, que esteve em Um lugar ao sol, também encarou o desafio de contar sua história de extremos – da anorexia ao sobrepeso. É um filme que dialoga com a diversidade, tema sempre presente nas produções da Libas Criações. No trabalho anterior dos mesmos diretores, Prateados – a vida em tempos de madureza (Globoplay), se discutiu a velhice brasileira.

Destaque no Festival de Inverno de Ouro Preto 2023, a produção também passa a integrar o catálogo da plataforma de streaming Box Brazil Play. Assista nos canais 551 CLARO, 84 SKY, 548 VIVO, 603 VIVO FIBRA ou 150 OI TV. Disponível também na plataforma https://www.boxbrazilplay.tv.br.

