Testamento de Zagallo revela sua frustração com filhos

O ex-jogador e treinador Mário Jorge Lobo Zagallo, que morreu no dia 5 de janeiro deste ano, aos 92 anos, deixou um grande patrimônio para seus quatro filhos: Maria Emilia de Castro Zagallo, Maria Cristina de Castro Zagallo, Paulo Jorge de Castro Zagallo e Mário César Zagallo. Porém, o ídolo do futebol brasileiro, no testamento, deixou metade dos bens só para o caçula, Mario César, de acordo com o UOL. Ele acusa de tentativa de extorsão e de anulação do inventário de Alcina de Castro Zagallo, sua mulher, que morreu em 2012, por três dos quatro filhos.

No documento, Zagallo nomeia o caçula para ficar com maior parte de seus dos bens e se diz “profundamente triste e magoado” com os outros três filhos. Ele decidiu destinar os 50% na totalidade para Mario, enquanto a segunda metade foi partilhada entre os quatro filhos. Assim, o caçula ficará com 62,5% dos bens e seus irmãos com 12,5% cada.