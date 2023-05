Tempero na militância: a parceria de Bela Gil com o governo Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chef e apresentadora de TV, Bela Gil, 35 anos, tem dado seus pitacos no governo Lula, tudo no modo remoto. “Minha vida hoje não comporta Brasília”, explica ela, que engatou no conselho do Ministério do Desenvolvimento Agrário com a missão de palpitar em reuniões semanais e produzir relatórios sobre alimentação saudável, seu tema favorito. A ideia, diz Bela, é pôr comida de qualidade na mesa do brasileiro. Por ora, pelo menos na do presidente, ela parece estar conseguindo. “Quando vai ao meu restaurante, Janja sempre leva granola e farofa de castanhas para o Lula”, revela.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841