Técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli é notificado extrajudicialmente

O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, e seus três sócios do Condomínio Villa Pitangas, em Armação dos Búzios, receberam notificação extrajudicial da Associação de Moradores das Praias de Manguinhos e Rasa (Amanrasa). A entidade expressou preocupação com o som alto proveniente das festas comerciais e casamentos realizados no condomínio, solicitando que seja providenciado isolamento acústico no local, sob pena de medidas jurídicas serem tomadas. A Amanrasa alega que o volume do som excede os limites permitidos pela legislação, resultando em incômodo aos vizinhos. Além disso, os moradores afirmam que as festas causam aumento no tráfego local e no acúmulo de resíduos.

“Diante do exposto, solicitamos encarecidamente que sejam tomadas as devidas providências, incluindo a interrupção de música alta ao ar livre, respeitando os limites legais, e a implementação de isolamento acústico na propriedade destinada a eventos. Além disso, pedimos que as atividades sonoras sejam redirecionadas para um local apropriado, onde não haja prejuízo aos vizinhos e moradores”, afirma o documento.

