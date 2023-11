Sylvester Stallone revela como era agredido pelos pais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aos 77 anos, Sylvester Stallone revela detalhes dos abusos físicos que sofria dos pais durante a infância e adolescência no documentário Sly. Ao lado do irmão, Frank Jr., ele diz que eram submetidos a castigos corporais por Frank Sr. E Jackie Stallone – de surras com escovas de cabelo à tentativa de enforcamento. “Fui criado por um pai muito físico, sabe? Então, eu não era estranho a dores fortes, e acho que simplesmente se tornou algo como ‘não vou quebrar’. Não importa o que ele fez, sabe? Eu simplesmente não vou quebrar. (…) Eu puxei o cavalo para me preparar para outro lançamento (numa competição), e ele saiu da arquibancada, me agarrou pelo pescoço, me jogou no chão, pegou o cavalo e saiu do campo. Eu deitei lá e disse: ‘Nunca mais quero ver um cavalo em toda a minha vida’ (…) Eu sei que recebi um certo tipo de ferocidade do meu pai, sem dúvida”.

Jackie também batia nos filhos. “Ela era muito hábil com a escova de cabelo velha e a escova de banho, e tinha unhas compridas que nunca quebravam. Ela dizia: ‘Venha aqui, você’”, lembrou o irmão de Stallone.