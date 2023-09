Sophia Loren sofre acidente em casa e passa por cirurgia de emergência

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sophia Loren, de 89 anos, foi internada às pressas após sofrer uma queda em Genebra, na Suíça, onde mora, e sofrer fraturas. A atriz italiana teve de passar por cirurgia, mas passa bem. “Hoje, uma queda em sua casa em Genebra fez com que a Sra. Loren sofresse fraturas de quadril. Depois de ter sido operada com sucesso, terá agora de passar por um curto período de convalescença seguido de um processo de reabilitação”, diz o post da rede de restaurantes da Sophia Loren. Segundo informações da revista The Hollywood Reporter, a atriz sofreu várias fraturas, incluindo no quadril e no fêmur, ao cair no banheiro de sua casa neste final de semana.

Siga