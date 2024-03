Silvio Almeida assina novo projeto do Ministério com a Firjan

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania firmaram, nesta segunda-feira, 4, um acordo de cooperação técnica pela Firjan SENAI SESI. As ações conjuntas e gratuitas serão focadas em formação, qualificação profissional, desenvolvimento humano e empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O ministro Silvio Almeida visitou as dependências do Centro de Referência em Cinema e Audiovisual – Firjan SENAI, em Laranjeiras, no Rio, onde parte das atividades será desenvolvida. “Não dá para falar em desenvolvimento sem pessoas. São elas que, com acesso à educação, à profissionalização, à segurança alimentar e social, vão desenvolver nossa capacidade produtiva e nossa autonomia, incluindo a industrial”. O acordo tem a duração de 24 meses e o público-alvo será formado por pessoas em situação de rua; pessoas egressas do sistema prisional; população LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência.

Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, presidente da Firjan, afirmou o compromisso da federação em fortalecer a atuação do investimento social das empresas para ações com grupos vulneráveis. “Nós, empresários, temos a obrigação, junto com poder público, de ajudar a mudar esse país para melhor. É uma grande satisfação poder contribuir para políticas públicas de responsabilidade social e promover os direitos humanos nas regiões onde estamos inseridos”, disse Vieira.