Sidney Sampaio tem alta médica após sofrer duas fraturas

Sidney Sampaio teve alta na tarde desta sexta-feira, 4, após ser internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). O ator caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por volta das 7h da manhã desta sexta. Ele sofreu duas fraturas, mas sem gravidade e sem indicação cirúrgica. As circunstâncias da queda não foram esclarecidas, mas funcionários do hotel afirmaram que havia vários medicamentos em cima da cama. O caso é investigado pela 13ª DP de Ipanema.

