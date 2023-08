Sidney Sampaio se joga da janela de hotel, no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ator Sidney Sampaio destruiu um quarto de hotel na Zona Sul do Rio e saiu pelos corredores do local batendo nas portas de outros hóspedes, antes de se jogar da janela do seu quarto. Testemunhas relataram ao Balanço Geral RJ, da TV Record, que Sidney estava transtornado e invadiu o dormitório de uma mulher, no 1º andar. Antes ele teria se jogado do 5º andar, mas não caiu no térreo. Os bombeiros estavam no local e tentaram interceder para que ele não saltasse novamente, mas foi em vão. Sidney foi levado para o hospital Miguel Couto com escoriações leves, fez exames e passa bem. No quarto do ator, segundo a emissora, foram encontrados diversos remédios tarja preta. Ele teria chegado ao hotel por volta das 4h da manhã já alterado e inicialmente não foi aceito no local. No entanto, após insistir na recepção, conseguiu se hospedar. A assessoria do ator ainda não se pronunciou a respeito.

O ator, de 43 anos, tem um filho, Leonardo, de 12, do relacionamento com a publicitária Juliana Gama. Sidney já atuou em novelas como Malhação (2001-2002), Alma Gêmea (2005), Páginas da Vida (2006), Sete Pecados (2007), Caras & Bocas (2009), Ti Ti Ti (2011) e Salve Jorge (2012), todas na Globo. Além de tramas da TV Record, como Os Dez Mandamentos (2015), A Terra Prometida (2016), Apocalipse (2017) e Topíssima (2019). No início da tarde desta sexta-feira, 4, a equipe do hospital divulgou boletim médico com o quadro de saúde do artista: “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que o paciente encontra-se em estado estável. Ele sofreu duas fraturas, mas sem indicação cirúrgica e segue em observação”. #BalançoGeralRJ | Ator Sidney Sampaio destruiu o quarto de um hotel e depois se jogou da janela pic.twitter.com/Etop1Ej6UJ — Tino Junior (@tinojunior) August 4, 2023

