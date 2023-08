Sidney Sampaio relembrou carreira na TV horas antes de cair de hotel

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antes de cair do 1º andar do hotel Novo Biarritz, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, Sidney Sampaio, 43 anos, fez uma série de postagens em suas redes sociais. Por volta das 22h de quinta-feira 3, horas antes do incidente, ele recordou alguns de seus personagens que interpretou na TV, além de compartilhar ensaios fotográficos sensuais. Foram 37 publicações nos stories. As novelas Alma Gêmea (Globo, 2005) e Topíssima (Record, 2019) estão entre as lembranças que ele divulgou. Afastado da TV desde 2021, quando fez participação no Tô de Graça, do Multishow, Sidney estava cotado para ser um dos participantes da próxima edição do reality show A Fazenda, da TV Record.

